Tragedia nel Cilento, 25enne trovato morto nel giorno del suo compleanno

Tragedia nel Cilento con un 25enne trovato morto nel giorno del suo compleanno, i media ipotizzano un gesto estremo ma la notizia non è confermata

Una tragedia ha scosso il Cilento dopo essere arrivata dal Nord Italia dove un 25enne del luogo è stato trovato morto nel giorno del suo compleanno: il povero Raffaele Cammarano è stato rinvenuto senza vita nella giornata di domenica 30 ottobre e la notizia è arrivata nella sua Palinuro.

I media spiegano che Raffaele da qualche tempo si era trasferito nel nord Italia insieme alla mamma e durante gli ultimi mesi estivi aveva lavorato presso una struttura turistica di Palinuro, prima di rientrare al nord.

Trovato morto nel giorno del suo compleanno

La notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella sua terra campana ed il 25enne è stato ritrovato morto proprio nel giorno del suo compleanno.

I media regionali non danno notizie certe sulle cause della morte di Raffaele ed alcuni di essi avanzano la doppia ipotesi “di un gesto estremo o che sia stato colto da un improvviso malore”.

L’ipotesi non suffragata del suicidio

Al momento però non esistono né fonti primarie men che mai fonti investigative che abbiano asseverato la notizia per cui il giovane avrebbe deciso di farla finita. Purtroppo in famiglia c’è un episodio di dolore pregresso: circa 10 anni fa, secondo quanto riportato, il papà di Raffaele si era suicidato lanciandosi dal promontorio di Palinuro.