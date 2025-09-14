Tragedia nel mondo della boxe: la morte di Ricky Hatton a 46 anni

Tragedia nel mondo dello sport: Ricky Hatton, celebre pugile britannico, è morto all’età di 46 anni. La notizia, confermata dalla polizia di Greater Manchester, ha colpito profondamente i fan e gli amanti della boxe. Hatton, conosciuto come “il Hitman”, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Hyde, vicino Manchester, nella mattina di domenica.

Gli agenti sono stati allertati da un cittadino alle 6:45 di oggi. Secondo le autorità, al momento non ci sarebbero circostanze sospette legate alla sua morte.

La carriera di un campione

Ricky Hatton è stato uno dei pugili più amati e rispettati del Regno Unito. Nato a Manchester, ha conquistato titoli mondiali nelle categorie leggeri e welter. Durante la sua carriera, che è durata 15 anni, Hatton ha ottenuto 45 vittorie in 48 incontri, prima di ritirarsi nel 2012. La sua carriera è stata costellata da momenti memorabili, tra cui vittorie illustri contro avversari come Kostya Tszyu e Jose Luis Castillo. Tuttavia, le sue uniche sconfitte sono arrivate contro due leggende della boxe: Floyd Mayweather e Manny Pacquiao.

Nonostante il ritiro, Hatton ha continuato a rimanere vicino al mondo della boxe. Ha tentato un comeback nel 2012 e, nel 2022, ha partecipato a un incontro di esibizione contro Marco Antonio Barrera. Recentemente, aveva programmato un incontro a Dubai. A parte la sua carriera sul ring, Hatton ha anche parlato apertamente delle sue battaglie contro la depressione, contribuendo a sensibilizzare sul tema della salute mentale nel mondo dello sport.

Tributi dal mondo dello sport

La morte di Hatton ha suscitato un’ondata di tributi da parte di colleghi e amici del mondo sportivo. L’ex calciatore David Beckham ha condiviso un messaggio su Instagram, descrivendo Hatton come “unico nel suo genere” e definendo la notizia “struggente”. Il campione dei pesi massimi Tyson Fury ha espresso il suo dolore, scrivendo: “RIP alla leggenda Ricky Hatton. Ci sarà sempre solo un Ricky Hatton. Non posso credere che sia così giovane”.

Anche nel mondo del calcio, numerosi personaggi hanno reso omaggio a Hatton, noto sostenitore del Manchester City. Prima della partita di Premier League tra City e Manchester United, i tifosi hanno applaudito in sua memoria, intonando il suo nome. Il manager del City, Pep Guardiola, lo ha definito “un vero campione” e “parte della famiglia del Man City”. Wayne Rooney, che in passato ha portato i trofei di Hatton sul ring, ha dichiarato su X di essere “devastato”, etichettandolo come “una leggenda, un guerriero e una grande persona”.

Un’eredità duratura

La scomparsa di Ricky Hatton segna la fine di un’era per il pugilato britannico. La sua carriera ha ispirato generazioni di giovani pugili e la sua personalità ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi. Hatton non era solo un campione sul ring, ma anche una figura carismatica che ha saputo connettersi con il suo pubblico. La sua lotta contro la depressione e la sua volontà di affrontare i propri demoni personali hanno fatto di lui un esempio di resilienza e determinazione.

Con la sua scomparsa, il pugilato perde una delle sue stelle più brillanti, ma il suo spirito e il suo esempio continueranno a vivere nel cuore di coloro che lo hanno ammirato e rispettato. La comunità sportiva si unisce in un momento di lutto, ricordando Ricky Hatton non solo come un grande pugile, ma come una persona che ha sempre lottato con passione per ciò in cui credeva.