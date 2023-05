Una terribile tragedia si è consumata a Battipaglia, nel Salernitano. Un giovane di 24 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica.

Tragedia nel Salernitano, 24enne muore a causa di una scossa elettrica

Una terribile tragedia si è consumata nel Salernitano, più precisamente a Battipaglia. Un giovane di soli 24 anni, di Bellizzi, è morto improvvisamente, dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica. La dinamica di questo terribile incidente per il momento è ancora da chiarire. Probabilmente è avvenuto a causa di un contatto del giovane con dei cavi di rame. Il corpo, esanime, è stato rinvenuto dai soccorritori del 118 e dalla polizia.

Tragedia nel Salernitano: indagini in corso

La terribile tragedia si è consumata in via Bosco, nell’area industriale battipagliesq, all’interno dell’area dell’ex Mgm. La fabbrica, che ormai è dismessa, un tempo si occupava dello smaltimento pneumatici, prima di andare in fiamme nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2019. Le indagini sul terribile incidente che è costato la vita al 24enne sono al momento in corso. Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica di quanto accaduto.