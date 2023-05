Una terribile tragedia è avvenuta a Roma, nella serata di ieri, 29 maggio, poco prima delle 20. Un bimbo di soli 3 anni è annegato nella piscina di un centro sportivo, dopo essersi allontanato dalla famiglia.

Tragedia a Roma: bimbo di 3 anni annegato in piscina

Terribile tragedia a Roma. Un bimbo di soli 3 anni è annegato nella piscina di un centro sportivo in viale della Primavera, in zona Centocelle. Il piccolo è caduto in una vasca e purtroppo i tentativi di rianimazione del personale del 118 sono stati del tutto inutili. Il bambino stava partecipando con la famiglia ad una festa organizzata, nell’ambito della comunità ivoriana, in una sala del centro sportivo. Il piccolo si è allontanato dalla famiglia e ha vagato da solo tra gli impianti sportivi, oltrepassando una recinzione e cadendo in una vasca. I carabinieri stanno indagando e cercando di ricostruire le fasi precedenti alla caduta, verificando anche se ci sono stati ritardi nell’allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dell’Asl e l’area della piscina è stata sequestrata.

I filmati delle telecamere di sorveglianza

Un video delle telecamere di sorveglianza presenti all’interno del centro sportivo a Centocelle ha ripreso le fasi prima della morte del bambino. I filmati finiranno nel fascicolo avviato in Procura nelle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Roma insieme al nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina. Il piccolo è caduto nella vasca ed è stato trovato solo quaranta minuti dopo. Gli inquirenti hanno ascoltato i testimoni e dal racconto emerge che il bambino ha vagato da solo per diversi minuti nel centro sportivo, ha raggiunto i campi da tennis. Lì qualcuno lo ha notato e lo ha riportato alla madre. Il bambino, però, si è nuovamente allontanato.