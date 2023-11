Il drammatico incidente è avvenuto venerdì 24 novembre in provincia di Palermo. Tuttavia ne è stata data comunicazione solamente oggi.

Morto un 16enne travolto da un treno

Un convoglio ferroviario ha investito due giovani, nei pressi della stazione ferroviaria di Cereda. Un ragazzo di 16 anni di origine eritrea è morto sul colpo, mentre il coetaneo originario del Sudan ha riportato gravi ferite. Sul caso stanno indagando la polizia ferroviaria e la Procura per i minorenni di Palermo, guidata dal magistrato Claudia Caramanna, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio e lesioni colpose. Una seconda indagine è stata avviata a Termini Imerese, seguita dal procuratore Ambrogio Cartosio.

Un drammatico epilogo

La vittima era sbarcata due settimane fa a Lampedusa, dopo una travagliata traversata in mare. Era scappato, insieme ad altri due ragazzi, dalla comunità in cui erano stati trasferiti, a Montevago in provincia di Agrigento. La destinazione sembrerebbe essere stata Cefalù, motivo per cui i tre giovani avevano preso il treno. Quando si sono accorti di essere scesi erroneamente a Cereda, uno di loro ha preferito prendere un pullman mentre gli altri due hanno proseguito camminando sui binari. I due ragazzi però non sono riusciti ad evitare l’impatto con un treno in transito, che li ha travolti. L’unico sopravvissuto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale.