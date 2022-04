Tragedia sul lavoro ad Aosta, 45enne muore dopo essere stato schiacciato da un escavatore

Ancora drammi sul luogo di lavoro. Un 45enne ha perso la vita nella serata di martedì 19 aprile dopo essere stato travolto da un escavatore.

Un drammatico incidente ha sconvolto l’aostano. Un uomo di 45 anni ha perso la vita sul luogo di lavoro nella serata di martedì 19 aprile. Stando a quanto si apprende, il 45enne, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un escavatore che lui stesso stava manovrando.

Incidente sul lavoro in Valle d’Aosta: la vicenda

La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 19.30 in località Seingles a Issime, non sarebbe ancora chiara. Da prime informazioni si apprende che la vittima, poco prima di essere schiacciato dal macchinario, stava svolgendo alcuni lavori in un terreno di sua proprietà. A intervenire sul posto gli operatori sanitari del 118.

Purtroppo ogni tentativo di rianimare l’uomo sarebbero stati vani.

Stando a quanto si legge dalla testata AostaNews.it. sono giunti sul posto anche il Soccorso alpino aostano e i Carabinieri. Questi ultimi sono al lavoro al fine di ricostruire con precisione cosa possa essere avvenuto quei drammatici momenti.

Chi era la vittima

La vittima era molto conosciuta nella zona: si tratta del 45enne Claudio Linty ed era il fratello del sindaco di Issime Christian Linty. L’uomo che era sposato, ha lasciato una moglie e la figlia.