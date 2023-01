Traghetto brucia da quasi dieci giorni: non si riesce a spegnere

A Palermo c’è un traghetto che brucia da quasi dieci giorni e non si riesce a spegnere le fiamme.

È da sabato 14 gennaio che il traghetto Superba della GNV si ritrova bloccato al porto di Palermo, con un incendio che ancora continua nonostante il massiccio intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri più volte hanno provato a entrare nel traghetto, ma non si sono potuti spingere più in avanti. Ancora la stiva è completamente avvolta dalle fiamme, e dalle lamiere delle macchine che contiene.

Come è partito l’incendio nella stiva

All’inizio l’incendio alla Superba era limitato ad un automezzo, parcheggiato all’interno del garage superiore a prua. Da lì in poi il fuoco s’è esteso a tutte le altre auto, trasformando il tutto in un incendio che ancora oggi non riescono a fermare.

Fortunatamente i soccorsi sono intervenuti in tempi celeri, e sono riuscito a far abbandonare la nave da parte dei passeggeri e dell’equipaggio non impegnato nelle operazioni di soccorso e spegnimento del fuoco.

Quando si spegnerà l’incendio del traghetto

Con l’utilizzo dei mezzi speciali e uomini da Genova, i soccorsi di Palermo sperano che il rogo possa essere definitivamente spento entro questa settimana, come segnala lo stesso comandante dei vigili del fuoco, Sergio Inzerillo:

“Il nostro intento è di far sì che i focolai sul ponte 4 si arrestino nei giorni a seguire”

Ma ancora non si riesce a raggiungere al garage da dove sarebbe partito il rogo. Come misura ulteriore hanno sigillato il garage nella speranza che la carenza di ossigeno soffochi l’incendio.

