Traghetto Palermo-Napoli in fiamme, le testimonianze: "Sentivamo odore di fumo, grande paura"

Il traghetto Palermo-Napoli ha preso improvvisamente fuoco, con 184 passeggeri a bordo.

Le testimonianze dei presenti esprimono una grande paura, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco tutti i passeggeri si sono salvati.

Traghetto Palermo-Napoli in fiamme: momenti di grande paura

“Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all’interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute” ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ieri sera intorno alle 23.30 è corso al porto, dove era scoppiato un incendio all’interno del garage della nave Gnv Superba Palermo-Napoli, a bordo della quale erano presenti 184 passeggeri e un’ottantina di componenti dell’equipaggio.

“Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l’equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo” ha aggiunto.

Le testimonianze dei passeggeri

“Ci hanno avvertiti che dovevamo recarci alla reception, lì ci hanno detto che dovevamo scendere. Abbiamo sentito forte l’odore di fumo.

Poi i vigili del fuoco sono entrati e noi passeggeri abbiamo lasciato la nave in modo ordinato. Io ho un camion a bordo. Speriamo bene. Non sappiamo cosa sia realmente successo. La nave è lunga e non siamo riusciti a vedere dove fosse scoppiato l’incendio” ha raccontato un autotrasportatore. Dopo qualche minuto di forte paura, la tensione è stata stemperata, ma alcuni temevano che a bordo potesse essere rimasto qualcuno. “Speriamo che siano riusciti a scendere tutti.

Con mio marito mi trovavo già in cabina. Prima abbiamo sentito una specie di scoppio e poi abbiamo visto un filo di fumo dentro la cabina, sentivamo puzza di bruciato. Abbiamo aperto la porta e abbiamo visto il corridoio pieno di fumo. Poi ci hanno fatto scendere e siamo venuti giù ordinatamente. Non ho visto scene di panico. La nostra autovettura è nella stiva, è nuova, l’abbiamo presa da nemmeno un mese.

Speriamo bene” ha raccontato una signora. “Io stavo cenando su un ponte in alto e alcuni si sono accorti dall’odore che c’era un incendio. Per fortuna la nave non era ancora partita. Se fosse successo in mare, ci sarebbero stati problemi di sicurezza notevoli” ha raccontato un altro passeggero.