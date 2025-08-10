Traghetto Raffaele Rubattino: incendio e soccorsi nel golfo di Napoli

Diciamoci la verità: quando sentiamo parlare di incendi su traghetti, il primo pensiero va a tragedie passate che nessuno vorrebbe rivivere. Eppure, l’incidente occorso al traghetto Raffaele Rubattino, partito da Palermo e diretto a Napoli, ci costringe a riflettere su quanto poco si parli della sicurezza a bordo di queste imbarcazioni. Siamo davvero al sicuro quando salpiamo?

La cronaca dell’incidente

Un incendio si è sviluppato nella sala macchine del Raffaele Rubattino mentre la nave si trovava a circa quindici miglia dal porto di Napoli. A bordo c’erano 155 passeggeri e vari veicoli, tutti a rischio. Le fiamme, prontamente domate dall’equipaggio, hanno causato danni tali da rendere impossibile la navigazione autonoma della nave. Il capitano ha lanciato un mayday via radio, attivando un intervento di soccorso che ha coinvolto la Capitaneria di Porto di Napoli. Due motovedette sono intervenute, mentre sulla banchina venivano predisposte squadre di emergenza.

La notizia rassicurante è che non ci sono stati feriti, ma come possiamo essere certi che la prossima volta ci andrà altrettanto bene? Due rimorchiatori sono stati inviati per trainare la nave, e si stima che ci vorranno circa quattro ore per il rientro al porto. Ma chi si preoccupa della sicurezza di chi naviga quotidianamente su queste imbarcazioni?

Statistiche scomode sulla sicurezza in mare

La realtà è meno politically correct: gli incidenti marittimi, anche se rari, possono avere conseguenze devastanti. Secondo i dati forniti dall’International Maritime Organization, il tasso di incidenti nei trasporti marittimi è in calo, ma i pochi che si verificano ci ricordano che il mare non è mai completamente domato. Siamo realmente preparati a fronteggiare situazioni di emergenza?

I passeggeri, come nel caso del Raffaele Rubattino, possono trovarsi in situazioni di pericolo senza una reale preparazione o consapevolezza. La sicurezza a bordo dipende dalla rapidità e dalla competenza dell’equipaggio, ma cosa accade quando il personale non è adeguatamente formato o le attrezzature non sono in perfette condizioni? Questi sono interrogativi che tutti dovremmo porci.

Riflessioni finali sul futuro della navigazione

È facile dire che tutto è andato per il meglio quando non ci sono stati feriti. Ma il vero successo di un’operazione di soccorso non è solo l’assenza di danni fisici, ma anche la preparazione e la prevenzione. Il capitano ha fatto il suo dovere, e l’equipaggio ha agito rapidamente, ma chi ci garantisce che ogni nave in circolazione sia altrettanto pronta a gestire un’emergenza?

Invito a riflettere: quando decidiamo di imbarcarci su un traghetto, quanto consideriamo i rischi associati? La sicurezza marittima non è solo una questione di statistiche, ma di coscienza collettiva e responsabilità. Dobbiamo chiedere più trasparenza e maggiore attenzione alla sicurezza, non solo ai responsabili, ma anche a noi stessi come passeggeri. La prossima volta che saliamo a bordo, portiamoci sempre un po’ di senso critico.