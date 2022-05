Tragico incidente a Bassano del Grappa: morto un 19enne, due feriti gravi

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte a Bassano del Grappa. Coinvolte altre due persone a bordo del veicolo.

Tragico incidente stradale a Bassano del Grappa: un auto con a bordo 3 giovani è uscita di strada e si è schiantata. Un morto e due feriti.

Morto un ragazzo di 19 anni in un incidente a Bassano del Grappa

Tragico epilogo per un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica 8 maggio, a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

Nell’episodio, svoltosi intorno alle 04:00 di notte, ha perso la vita un ragazzo di appena 19 anni. Oltre a lui, altre due persone sono rimaste ferite, fra le quali una ragazza non ancora maggiorenne.

I tre viaggiavano a bordo di una Mercedes Classe A 180, e non sono coinvolti altri veicoli. Il mezzo, infatti, sarebbe uscito di strada per poi schiantarsi violenetemente contro un muretto. L’impatto è stato fatale per lo sciagurato 19enne.

I soccorsi e le operazioni per i rilievi

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la Mercedes ed estrarre i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante gli sforzi del 118, il medico ha solo potuto constatare la morte di un 19enne. Gli altri due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale.

Presenti anche i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.