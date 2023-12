Ancora da accertare le cause per cui il mezzo pesante avrebbe perso il controllo

Intorno alle 11 di oggi, giovedì 7 dicembre, si è verificato un incidente morta a Capo d’Orlando, in provincia di Messina: un camion avrebbe perso il controllo e sarebbe andato contro diverse auto. Ad avere la peggio nello scontro è stato un uomo di 60 anni, conducente di una delle auto. Da accertare le cause per cui il mezzo pesante avrebbe perso il controllo.

L’incidente

L’incidente si è verificato sulla statale 113, nei pressi di Viadotto Milio, a Capo d’Orlando. Il camion, che procedeva in direzione Palermo-Messina, ha perso il controllo ed è andato a finire su quattro auto che procedevano in senso opposto. Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente.

La vittima

Si chiamava Carmelo Masi la vittima dell’incidente, aveva 60 anni ed era titolare dell’azienda agrozoo di Brolo. La moglie, che viaggiava al suo fianco sull’Audi, si trova invece in condizioni gravi ed è stata trasportata in elisoccorso in ospedale. Ci sarebbero altri feriti.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono giunte anche due squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia.

