Tragico incidente a Oklahoma City: morte 6 ragazze travolte da un camion

Tragico incidente a Oklahoma City, dove 6 ragazze a bordo di un’auto non si sono fermate all’incrocio e sono state travolte da un camion: sono morte tutte sul colpo.

Incidente stradale a Oklahoma City: 6 le vittime

Sconvolgente tragedia a Oklahoma City, dove sei ragazze che viaggiavano insieme a bordo di un’auto sono morte a causa di un violento incidente.

Le adolescenti, che avevano tutte tra i 15 e i 17 anni, non avrebbero rispettato la segnaletica di un incrocio e sarebbero state travolte da un tir in corsa. Nulla da fare per loro, che sono tutte morte sul colpo.

Le dinamiche del tragico incidente

Il portavoce del National Transportation Safety Board (NTSB), Peter Knudson, ha affermato che testimoni «hanno riferito che il veicolo non si è fermato al segnale di stop ed è entrato all’incrocio».

A quel punto, è stato centrato in pieno da un camion di grosse dimensioni, e per le ragazze a bordo nonc’è stato nulla da fare.

Inoltre, sembrerebbe che il veicolo delle adolescenti fosse omologato per soli 4 posti, e che solo quattro di loro indossassero la cintura di sicurezza al momento dell’impatto.

L’identità delle 6 vittime

Le vittime – Gracie Machado, Brooklyn Triplett, Austin Holt, Madison Robertson, Addison Gratz e Memory Wilson – abitavano ad un centinaio di miglia da Oklahoma City.

Frequentavano tutte la Tishomingo High School, nell’omonima città.