Tragico incidente a Pesaro, morto a 39 anni il vigile del fuoco Alex Eusepi

Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 gennaio, intorno alle ore 03:30, è stato segnalato un incidente mortale avvenuto in prossimità di piazzale Primo Maggio, a Pesaro, comune situato in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Il sinistro ha provocato la morte sul colpo di un uomo di 39 anni, identificato come il vigile del fuoco e consigliere di quartiere Alex Eusepi.

Le cause che hanno indotto l’incidente sono attualmente in fase di accertamento ma non si esclude che, a provocare la caduta mortale del 39enne dal proprio scooter, possa essere stato un malore improvviso.

Il tragico sinistro avvenuto in provincia di Pesaro e Urbino nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 gennaio è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello schianto, infatti, erano presenti i sanitari del 118, i carabinieri e i colleghi vigili del fuoco della vittima.

A quanto si apprende, Alex Eusepi è stato trovato disteso sull’asfalto in piazzale Primo Maggio, accanto al suo scooter.

I paramedici hanno tentato di prestare soccorso al 39enne ma l’uomo è stato rinvenuto già privo di vita. I carabinieri, invece, hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente. In particolare, i militari stanno cercando di appurare cosa abbia portato Alex Eusepi a perdere il controllo del suo scooter.

In seguito alla prematura scomparsa di Alex Eusepi, è intervenuto il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, che ha pubblicato sul suo canale Facebook il seguente messaggio: “Di questa mattina la notizia della tragica scomparsa di Alex Eusepi, figura radiosa, intelligentissima e aperta al lavoro con gli altri e per gli altri. Vigile del Fuoco, consigliere di quartiere di Villa Fastiggi e Villa Ceccolini, anima del semestre del Quartiere IV capoluogo della cultura e di tante situazioni belle e importanti di questi anni”.