Con un amico stava facendo ritorno a casa dopo la "Notte Bianca" in paese, tragico incidente a Urago d’Oglio, muore un 15enne investito da un’auto

Tragico incidente a Urago d’Oglio, in provincia di Brescia, muore un 15enne investito da un’auto. I media spiegano che il sinistro è avvenuto intorno alle mezzanotte del 9 luglio lungo la Provinciale 2 per Rudiano. Secondo una prima ricostruzione degli operanti la vittima pare stesse facendo ritorno a casa dopo avere trascorso la serata di festa alla “Notte Bianca” di Urago.

Tragico incidente, muore un 15enne investito

L’adolescente era in compagnia di un amico di Castelcovati e stava camminando sulla strada. Ad un certo punto una vettura alla cui guida c’era un cittadino proprio di Urago ha falciato entrambi i ragazzini. Uno dei due purtroppo, il 15enne, è stato sbalzato a terra ed ha riportato traumi severi che non gli hanno lasciato scampo. Il giovane è stato occorso sul posto dal personale di un’ambulanza, di un’automedica e dall’eliambulanza fatta arrivare dagli operatori di terra, ma è stato tutto inutile.

Ferite non mortali per l’amico della vittima

Il coetaneo della vittima ha riportato ferite di tipo ortopedico guaribili in poche settimane. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Castrezzato e di Palazzolo sull’Oglio. Ai militari sono toccati i rilievi e gli adempimenti di rito, fra cui il verbale trasmesso alla Procura di Brescia che come atto dovuto ma proceduralmente inevitabile aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Purtroppo sul luogo della tragedia sono giunti anche i genitori e la sorella della giovane vittima.