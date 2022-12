Tragico incidente, in Africa è morto professore di Palermo: “Oggi è un giorno tristissimo per la comunità scientifica della nostra Università"

Tragico incidente durante un progetto di ricerca: morto professore di Palermo, il 58enne Giuseppe Provenzano è deceduto in Egitto a seguito di un violento sinistro stradale.

Accademici palermitani in lutto e Sicilia intera incredula dopo che è trapelata la notizia per cui Provenzano era morto tragicamente nelle scorse ore in un terribile incidente stradale mentre era impegnato in un progetto di ricerca all’estero, in Egitto.

Tragico incidente, morto professore di Palermo

L’università di Palermo ha diffuso la notizia della scomparsa del docente con il cordoglio che compete alle perdite davvero grandi. Provenzano era ordinario alla facoltà di Agraria nel Settore Scientifico Disciplinare Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali.

Impegnato in un progetto di ricerca con le autorità universitarie egiziane, il docente era stato chiamato come esperto della gestione delle risorse idriche in agricoltura.

Un docente con spiccate doti umane

Un amico ha detto: “Oltre che per la sua levatura scientifica e per la straordinaria dedizione all’attività didattica, il prof. Provenzano si è sempre distinto per le sue doti umane, testimoniate anche da una particolare attenzione allo sviluppo di alcuni Paesi dell’Africa quali il Burundi” ricorda un amico e docente.

E sui social si sono sommati i post di dolore sincero: “Oggi è un giorno tristissimo per la comunità scientifica dell’Università di Palermo. Nulla ci prepara al dolore e meno che mai quando gli eventi dolorosi ci travolgono con una simile intensità”.