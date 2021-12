Tragico incidente durante una battuta di caccia: 58enne trovato morto poco dopo mezzogiorno e per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti

Tragico incidente durante una battuta di caccia, con un 58enne trovato morto intorno a mezzogiorno dell’11 dicembre dai soccorritori dopo l’allarme: il dramma e il successivo e difficoltoso recupero del corpo della vittima sono avvenuti a Rapolano, nel Senese.

Incidente di caccia in località “Armaiolo”, trovato morto dai soccorritori

Le informazioni sulla tragedia sono molto scarne e le dinamiche del sinistro fatale sono tutte da ricostruire. I dati certo sono quelli per cui la vittima pare fosse in attività venatoria con altri colleghi cacciatori per una battuta e ad un certo momento è partita una segnalazione a 118 e forze dell’ordine perché c’era stato un incidente.

Tragedia in una zona impervia del Senese: si pensa ad un incidente di caccia per l’uomo trovato morto

Il fatto si è verificato in una zona molto impervia, in località Armaiolo, tanto che per i soccorsi si sono dovuti mobilitare non solo carabinieri e personale del 118, ma anche i team del Soccorso alpino e speleologico toscano. Il recupero del corpo, effettuato per mezzo dell’elicottero Pegaso 2, è avvenuto dopo mezzogiorno.

Verifiche di magistrato e carabinieri sull’incidente di caccia con un 58enne trovato morto

Non è dato sapere se la vittima sia caduta a causa del terreno accidentato facendo partire un colpo fatale o se ci siano altri scenari di innesco del decesso.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della territoriale, intervenuti subito dopo la constatazione di avvenuto decesso del 58enne da parte di 118 e medico legale e coordinati dal magistrato di turno che ha avviato verifiche precise sull’accaduto.