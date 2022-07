Tragico incidente in moto: morto un ragazzo di 29 anni

Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto Nicola Valmassoni, un ragazzo di 29 anni, in seguito ad un violento incidente.

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in provincia di Belluno a causa di un tragico incidente in moto: inutili tutti i disperati tentativi di soccorso.

Ragazzo di 29 anni morto in un incidente in moto

Ennesima tragedia in strada, che questa volta è costata la vita a un giovane di 29 anni.

Il dramma si è consumato all’alba di ieri, domenica 17 luglio, lungo la strada statale 51 Alemagna, nel comune di Castellavazzo, in provincia di Belluno. La vittima dell’incidente stradale è Nicola Valmassoni, originario di Longarone, sempre nel Bellunese.

Sul luogo del sinistro, oltre ai soccorsi, anche due squadre di Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Presente anche il personale dell’Anas e i Carabinieri, a cui sono toccati i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, e riaperta solo intorno alle 9:00.

La ricostruzione dell’incidente

Erano circa le 06:30 del mattino quando, per motivi ancora da accertare, il 29enne in sella alla sua moto ha sbandato, perdendo il controllo del mezzo e finendo per schiantarsi contro il guardrail all’imbocco della galleria sulla SS 51.

Nicola è stato sbalzato sull’asfalto in maniera violentissima: è morto praticamente sul colpo e purtroppo, nonostante l’immediato intervento, i soccorsi medici del 118 hanno potuto solo constatarne la morte.