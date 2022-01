Tragico incidente in scooter a Salerno, muoiono due minorenni: I.B. di 15 anni e N.G. di 17 anni erano in sella ad uno scooter 250 lungo via De Iuliis

Tragico incidente in scooter nella serata di ieri, primo gennaio, in provincia di Salerno, muoiono due minorenni: una ragazza di 15 anni ed un suo amico di 17 si sono schiantati in territorio di Pellezzano per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Salerno, muoiono due minorenni in sella ad uno scooter: la tragedia di Pellezzano

I due giovanissimi la salernitana I.B. di 15 anni e N.G. di 17 anni, residente proprio a Pellezzano, stavano viaggiando in sella ad uno scooter lungo via Carlo De Iuliis quando ad un tratto sono usciti fuori strada. I due giovani erano in sella ad un Beverly 250. I media riportano che l’incidente è avvenuto all’altezza della cartiera.

Notte di sangue a Salerno, muoiono due minorenni: con loro un’altra coppia di giovani centauri quasi illesi

Pare che assieme alle due vittime vi fossero anche altri due ragazzi pure in sella ad un mezzo a due ruote, coinvolti anch’essi nel sinistro ma che non hanno riportato ferite gravi. La dinamica del terribile incidente è stata per ore al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e degli agenti della Polizia Locale. Dalle 20.00 la strada teatro della tragedia era stata interdetta al traffico veicolare sia in direzione via Grillo di Capezzano che in direzione Cologna su via Tenente Farina.

Il cordoglio delle comunità in provincia di Salerno dopo che a Pellezzano muoiono due minorenni

La notizia del sinistro ha distrutto due famiglie e sconvolto due comunità ed il territorio intero, proprio a causa della giovanissima età delle vittime. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco della vicina Baronissi, Gianfranco Valiante, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “La città di Baronissi, costernata per il tragico incidente stradale di questa sera a Pellezzano che è costato la vita a due giovanissimi, esprime piena solidarietà e vicinanza alle famiglie dei ragazzi scomparsi, al sindaco Morra e alla intera comunità”.