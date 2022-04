Un terribile incidente stradale si è consumato lungo la Paullese, in Lomabrdia, nella giornata del 16 aprile 2022: la vittima è la 25enne Alexandra Alexei.

Un tragico incidente stradale consumatosi lungo la Strada Paullese ha spezzato la vita della 25enne Alexandra Alexei, la ragazza viaggiava in sella alla sua moto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata violentemente contro il guard rail.

Tutti i dettagli su questa vicenda.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 16 aprile 2022 lungo la Strada Statale Paullese, in Lombardia. La vittima del sinistro è la giovane Alexandra Alexei, una ragazza di 25 anni e di origini romene, ma che viveva a Montodine.

Alexandra ha perso il controllo della sua Yamaha R3, mentre viaggiava in direzione Milano e si è schiantata violentemente contro il guard rail, nei pressi del cavalcavia di Vaiano Cremasco.

Al loro arrivo sul luogo dell’incidente i soccorritori della Croce Verde di Crema, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Alexandra, che è morta sul colpo a causa del violentissimo schianto contro il guard rail.

A lanciare l’allarme riguardo l’incidente e ad allertare i soccorritori è stata un’amica di Alexandra, una ragazza che stava percorrendo la stessa strada a bordo della sua moto.

Indagini in corso per determinare le cause che hanno innescato l’incidente