Tragico Incidente Mortale ad Asiago: Tre Giovani Ventenni Periscono

Nella notte scorsa, una tragedia ha colpito la comunità di Asiago, in provincia di Vicenza, quando tre giovani ventenni hanno perso la vita in un incidente stradale devastante. L’auto, a bordo della quale viaggiavano, ha impattato con violenza contro una fontana situata al centro di una rotatoria, intorno alle 3:30 del mattino, mentre tornavano a casa dopo una festa di compleanno.

Quest’incidente ha avuto conseguenze disastrose: i tre ragazzi sono morti sul colpo, mentre un quarto occupante ha riportato gravi ferite e un quinto è uscito illeso. Le vite di queste giovani promesse sono state spezzate in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nei loro amici.

Dettagli dell’incidente

I giovani coinvolti, Nicola Xausa e Pietro Pisapia, rispettivamente di 21 e 20 anni, provenivano da Lusiana Conco, mentre Riccardo Gemo, di 20 anni, era di Creazzo. Erano tutti a bordo di una Peugeot 207 quando, a causa di un impatto estremamente violento, la vettura si è schiantata contro la fontana nella rotatoria di via Verdi, lungo la strada che porta al parco Millepini. L’incidente ha avuto luogo in un momento in cui la città era avvolta nel silenzio della notte.

Le conseguenze dell’impatto

Il quarto occupante, Mirko Bez, di 18 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa in codice rosso, riportando fratture alla teca cranica e diverse contusioni. Un altro passeggero ha subito traumi meno gravi, ma l’eco della tragedia ha già iniziato a diffondersi nel territorio, portando con sé un forte senso di smarrimento e dolore.

Le cause e le reazioni

Secondo le prime indagini, l’auto viaggiava a velocità elevata al momento dell’incidente. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato il veicolo mentre scendeva rapidamente da via Lavarone, attraversando un’aiuola spartitraffico senza rispettare la precedenza. Il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, ha commentato la situazione con grande emotività, descrivendo l’impatto come un evento devastante, paragonabile a un “fuoco d’artificio” per il suo fragore e la sua violenza.

“Ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di grande dolore,” ha dichiarato il primo cittadino, esprimendo la sua solidarietà. “È difficile trovare parole adeguate in circostanze simili. Sappiamo che i ragazzi ritornavano da una celebrazione e, spesso, in queste occasioni, i giovani tendono a perdere il senso del limite.”

Un ricordo doloroso

La tragedia di Asiago riporta alla mente un altro dramma che ha colpito la stessa area solo un mese fa, quando un tredicenne, Stefano Angonese, è stato travolto da un’auto pirata mentre camminava lungo la strada provinciale. Anche in quel caso, la vita di un giovane è stata spezzata in un attimo, scatenando un’ondata di commozione tra la comunità locale.

Questo ennesimo incidente mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, specialmente tra i giovani, che spesso si trovano a fronteggiare situazioni di rischio, talvolta senza la dovuta consapevolezza delle conseguenze. Le autorità locali stanno ora riflettendo su come migliorare la sicurezza nelle strade di Asiago, affinché tragedie simili non si ripetano più.

La perdita di vite così giovani è sempre un evento straziante, e la comunità di Asiago è ora chiamata a unirsi in un momento di lutto e riflessione, per onorare la memoria di questi ragazzi e sostenere le loro famiglie in questo difficile cammino.