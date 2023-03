Tragico incidente negli Usa: bimba di tre anni trova una pistola e uccide la sorellina

Usa, bimba di tre anni uccide la sorellina con una pistola trovata in casa

Bimba uccide la sorellina accidentalmente

Il fatto è accaduto in Texas e purtroppo non è il primo incidente legato all’uso di un’arma da parte di un minore.

Le due bambine, di tre e quattro anni, erano sole in camera. Le piccole stavano giocando senza la supervisione di un adulto.

L’arma era carica

Ad un certo punto la bimba di tre anni ha trovato la pistola incustodita.

L’arma che ha trovato la bambina era una pistola semiautomatica ed era carica. La bambina, probabilmente scambiandola per un giocattolo, l’ha presa e ha accidentalmente sparato alla sua sorellina di 4 anni.

Le piccole erano sole in camera

Le due piccole erano state lasciate sole in camera mentre i cinque adulti presenti in casa si trovavano in altre stanze dell’abitazione.

La responsabilità ricadrà molto probabilmente sulle altre persone che erano in casa e che hanno lasciato le bambine sole.

A rendere noto il tragico incidente è stato lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales.

