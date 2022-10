Tragico incidente nella notte di Roma: un 21enne muore sul colpo

A scontrarsi una Toyota Rav 4 e una Honda Civic in via Tor Tre Teste. Altre tre persone sono rimaste ferite.

Tragico incidente stradale a Roma nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Roma, drammatico incidente in via Tor Tre Teste: un morto e tre feriti

Intorno alle 4.30, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic si sono violentemente scontrate. Il 21enne è morto sul colpo, le altre tre persone hanno invece riportato alcune ferite.

L’incidente è avvenuto in via di Tor Tre Teste, all’altezza di via Rolando Lanari. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IV Gruppo tiburtino della Polizia locale, che hanno avviato le indagini necessarie per ricostruire esattamente quanto è accaduto.

Nel 2021, in Italia 2.875 i morti sulle strade

Nel 2021, in Italia sono morte 2.875 persone, 2.397 di esse entro le 24 ore, in 151.875 incidenti stradali. 204.728 sono invece stati i feriti. I numeri si sono dimostrati in aumento rispetto al 2020, caratterizzato dai lockdown dovuti al Covid-19, ma in diminuzione rispetto al 2019, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio, ancora influenzati dalle misure di contenimento della pandemia.

Leggi anche: Violento scontro tra auto e moto a Mariano Comense: grave un 19enne

Leggi anche: Giancarlo Stilo, chi era l’uomo trovato morto al parco Colletta di Torino