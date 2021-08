Tragico incidente stradale a Chioggia, morto Davide Cecchinato dopo che la sua moto ha "tagliato" una rotonda: inutili i soccorsi del Suem 118

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata del 7 agosto a Chioggia, incidente a seguito del quale è morto il giovane centauro Davide Cecchinato. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il giovane, un 25enne originario del comune di Vigonovo, avrebbe perso il controllo della sua Ducati per schiantarsi con il mezzo addosso alla cartellonistica che sovrasta una rotonda in località ridotto Madonna.

Sul posto sono arrivati a razzo i soccorsi, con un equipaggio del Suem 118, ma, come purtroppo accade di sovente con gli incidenti in moto, per il giovane ormai non c’era più nulla da fare.

Chioggia, morto in moto Davide Cecchinato: i soccorsi ed i rilievi dei Carabinieri

Rilievi, indagini sulle cause del sinistro e governo della viabilità nelle fasi immediatamente successive alla tragedia sono stati presi in carico dai Carabinieri del comando compagnia di Chioggia; il militari guidati dal capitano Francesco Barone hanno avviato una serie di controlli per capire le esatte dinamiche e i motivi di innesco del sinistro.

Sembrerebbe che Davide abbia “fatto tutto da solo” ma le indagini sono ancora in una fase preliminare.

In una rotonda vicino Chioggia è morto Davide Cecchinato: moto sequestrata

Non da impedire però la restituzione della salma del giovane al dolore straziante dei suoi familiari dopo poche ore dal sinistro, secondo quanto si apprende dai media locali. Ad ogni modo pare appurato che Davide, transitando da viale Mediterraneo per tornare verso casa non è entrato nella rotonda ma è andato dritto.

Contestualmente la magistratura avrebbe però posto sotto sequestro il mezzo a bordo del quale si era consumata la tragedia, l’ennesima su due ruote. La morte di Davide ha gettato una comunità intera nello sconforto.

Tragedia a Vigonovo di Chioggia, morto Davide Cecchinato: il post del comune

Sulla pagina Facebook del comune di Vigonovo è comparso un commovente post di cordoglio: “Con profondo dolore ci uniamo al cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Davide Cecchinato, ragazzo vigonovese che questa notte ha perso la vita in un incidente a Chioggia.

Alla sua famiglia e ai tanti amici che lo conoscevano rivolgiamo il nostro pensiero e il più caloroso abbraccio in un momento così difficile”. Davide era molto conosciuto nella zona dove risiedeva: i media locali parlano di lui come di un ragazzo che, in virtù della sua avvenenza, aveva avuto anche esperienze da modello, ma che aveva nell’informatica e nel motociclismo le sue due grandi passioni. I suoi genitori sono imprenditori e Davide lascia anche un fratello più giovane.