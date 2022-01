Tragico incidente stradale a Pojana Maggiore: morta una donna di 82 anni

Terribile incidente nella città di Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza: auto ribaltata sul fianco e perde la vita una donna di 82 anni.

Incidente a Pojana Maggiore: morta 82enne

Nella giornata di ieri, martedì 11 gennaio, si è consumato un terribile incidente che ha strappato la vita ad una signora di 82 anni.

Il sinistro è avvenuto a Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza, e più precisamente in via Ponte Cazzola.

Incidente a Pojana Maggiore: le dinamiche

Come anticipato, l’incidente si è verificato nella città di Pojana Maggiore, e vede coinvolta solamente l’autovettura dell’anziana deceduta. Infatti, l’82enne era alla guida della sua macchina quando avrebbe perso il controllo, finendo fuori strada e rovesciandosi sul fianco.

Le cause che hanno portato all’impatto mortale sono ancora ignote e le Autorità stanno lavorando per fare chiarezza sull’accaduto.

Incidente a Pojana Maggiore: i soccorsi

I pompieri, arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l’auto e tagliato la cappotta di lamiera per tentare di estrarre la conducente. La donna, una 82enne di Pojana, è stata a lungo rianimata dal personale sanitario del SUEM.

Purtroppo è stato tutto vano e il medico ne ha dovuto constatare la morte. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.