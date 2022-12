Tragico incidente stradale ad Arignano: morta una donna, ferito un ragazzo

Un drammatico incidente stradale si è consumato ad Arignano, in provincia di Torino: il bilancio è di una donna morta e di un ragazzo rimasto ferito.

Un grave incidente stradale si è consumato ad Arignano, in provincia di Torino, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022.

Nello scontro tra due auto, una donna ha perso la vita e un ragazzo è rimasto ferito.

Incidente stradale ad Arignano, morta una donna e ferito un ragazzo: tutti i dettagli

Un incidente stradale mortale si è consumato nella notte tra il 3 e il 4 dicembre 2022, più precisamente intorno alle ore 3.30, in via Della Valle ad Arignano.

Per cause ancora tutte da accertare, due auto si sono scontrate, l’impatto è stato talmente violento da causare la morte della donna che si trovava alla guida di uno dei due mezzi e il ferimento del ragazzo che si trovava alla guida della seconda vettura.

La dinamica dell’incidente e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Due sono le vetture rimaste coinvolte nell’incidente che si è consumato nella notte tra il 3 e il 4 dicembre ad Arignano, nello specifico si tratta di una Lancia Y e di una Jeep Renagade.

Le due auto si sono scontrate violentemente, per cause ancora da accertare, finendo di fatto fuori strada. Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre dalle due auto i rispettivi conducenti.

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Chieri si sono occupati di effettuare i rilievi di rito e adesso dovranno indagare sull’esatta dinamica dell’incidente, al momento si ipotizza che le due auto si siano scontrate frontalmente, a causa di un’invasione di corsia operata da uno dei due conducenti.

La morte di Concetta Gerardi e le condizioni del 25enne rimasto ferito

Alla guida della Lancia Y, che è rimasta coinvolta nell’incidente stradale ad Arignano, vi era Concetta Gerardi, una donna di 65 anni, che è morta sul colpo in seguito al violento impatto.

Il ragazzo di 25 anni che al momento dell’incidente si trovava alla guida della Jeep Renagade, è rimasto ferito, per questo motivo è stato trasferito d’urgenza al Cto di Torino, ma non sarebbe in pericolo di vita.