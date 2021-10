Un drammatico incidente stradale frontale si è verificato nella giornata di venerdì 8 ottobre 2021 in Turchia, più precisamente a Isparta: un uomo è morto

Sono immagini spaventose quelle che provengono da Isparta (Turchia) e mostrano la dinamica di un incidente stradale che si è verificato nella giornata di venerdì 8 ottobre 2021. Nel violento impatto frontale tra due veicoli, il conducente di uno dei mezzi coinvolti è morto sul colpo.

Incidente stradale a Isparta: le immagini diffuse in un video

Sono immagini incredibili quelle contenute in un video diventato virale sul web e diffuso dalle principali fonti d’informazione della Turchia, le quali mostrano l’esatta dinamica di un drammatico incidente stradale frontale, che nella giornata di venerdì 8 ottobre 2021 ha causato la morte di Yusuf Kahveci, uno dei conducenti rimasti coinvolti nel sinistro in questione.

Incidente stradale a Isparta: la dinamica del sinistro

Il video che mostra l’esatta dinamica del sinistro verificatosi nella giornata di venerdì 8 ottobre 2021, presso la strada che collega Isparta con la città di Konya, è stato registrato dalla telecamera di un’autocisterna che si trovava dietro il camion, sulla stessa strada dove è avvenuto l’incidente.

La registrazione mostra lo scontro frontale tra un minibus e un piccolo camion che trasportava un carico di mele. Alla guida del minibus c’era Remzi Saruhan, che stava guidando in direzione di Isparta e si è scontrato violentemente e frontalmente contro il camioncino alla cui guida c’era la vittima dell’incidente, ossia Yusuf Kahveci.

La dinamica dell’incidente è chiara grazie alle immagini del filmato, che mostrano chiaramente la deviazione effettuata dal conducente del minibus, il quale con la sua manovra ha invaso la corsia occupata dal camion guidato da Yusuf Kahveci, finendo poi per sbandare e schiantarsi contro un’autocisterna.

Incidente stradale a Isparta: un morto e sei feriti

È di un morto e sei feriti il bilancio dell’incidente avvenuto venerdì 8 ottobre 2021 a Isparta, in Turchia.

Yusuf Kahveci, conducente del camioncino rimasto coinvolto nel sinistro è morto sul colpo, i suoi parenti sono accorsi in lacrime sul luogo della tragedia dopo aver appreso la drammatica notizia.

I soggetti rimasti feriti si trovavano a bordo del minibus e sono stati prontamente trasportati presso la struttura ospedaliera più vicina, mentre il cadavere di Yusuf Kahveci è stato portato presso la struttura ospedaliera di Egirdir.

La strada interessata dall’incidente è rimasta chiusa alla circolazione veicolare per almeno tre ore, in seguito all’accaduto, per consentire le operazioni di ripristino delle normali condizioni di viabilità.