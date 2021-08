Tragico incidente stradale in Calabria: due mezzi coinvolti, tre vittime

Nella mattinata del 14 agosto 2021, un tragico incidente stradale si è consumato sulla statale 106 in Calabria, scontro tra due auto e tre morti

Un gravissimo incidente stradale, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture, si è verificato nella mattinata di sabato 14 agosto 2021, precisamente nei pressi del ponte della Statale 106 sul fiume Crati, al confine tra i territori di Cassano Allo Ionio e Corigliano Rossano, provincia di Cosenza.

Nel drammatico sinistro tre persone hanno perso la vita, grave anche il bilancio dei feriti.

Incidente stradale in Calabria: tre vittime

Le vittime del tragico incidente stradale che si è consumato in Calabria, sarebbero tutte di giovanissima età, in particolare secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud, si tratterebbe di Eleonora Recchia (21 anni) e Michela Praino (20 anni), entrambe originarie di Castrovillari, mentre sarebbe attualmente ignota l’identità della terza vittima.

Incidente stradale in Calabria: le prime ricostruzioni sull’accaduto

Stando alle prime ricostruzioni emerse, in merito al drammatico incidente stradale, che ha causato la morte di tre persone, il sinistro avrebbe visto il coinvolgimento di due autovetture, in particolare una Renault Clio e una Mercedes.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate sulla vicenda, pare che una delle due autovetture sia sbandata, finendo rovinosamente contro l’altro mezzo coinvolto, uno scontro frontale che non ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza alle tre vittime.

Incidente stradale in Calabria: intervento dei soccorritori e indagini in corso

In seguito all’accaduto, tempestivo sul luogo dell’incidente è stato l’intervento dei soccorritori del 118. Per due persone gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte sul colpo, mentre per la terza vittima, inizialmente ferita gravemente, era stato disposto il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale di Cosenza, ma purtroppo anche in questo caso non c’è stato nulla da fare.

Sul posto oltre agli operatori del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Cassano, ma anche la Polstrada di Rossano e Trebisacce. La strada interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico e le squadre dell’Anas si stanno occupando di sgomberare le strade, al fine di ripristinare prima possibile la normale viabilità.

Fondamentale è stato l’intervento dei Vigili Del Fuoco, che hanno estratto i soggetti rimasti feriti dai relativi abitacoli, i quali sono stati poi trasportati al Pugliese di Catanzaro.