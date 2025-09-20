Home > Cronaca > Tragico incidente stradale nel cuore della città

Tragico incidente stradale nel cuore della città

Un grave incidente stradale ha scosso il centro città oggi, lasciando una vittima e diversi feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 15 ottobre 2023, alle ore 13:15 in Via Roma, nel cuore della città. Una collisione tra due autovetture ha provocato la morte di un uomo di 35 anni e ha lasciato quattro persone ferite.

Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine, la causa dell’incidente è attualmente in fase di inchiesta.

Testimoni oculari riferiscono che uno dei veicoli viaggiava a velocità eccessiva.

“Stavamo assistendo a una normale giornata di traffico quando abbiamo sentito un forte boato,” ha dichiarato un testimone. “Abbiamo visto le auto accartocciate e subito abbiamo chiamato i soccorsi.”

La Protezione Civile è intervenuta sul posto per gestire la situazione e fornire assistenza ai feriti. Un’unità di emergenza ha trasportato i feriti all’ospedale più vicino.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per consentire i rilievi del caso. Il traffico è deviato su percorsi alternativi.

Questo è il terzo incidente mortale in città quest’anno, suscitando preoccupazioni in merito alla sicurezza stradale.