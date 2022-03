La Polizia Stradale sta cercando di ricostruire le esatte dinamiche del tragico incidente sulla A26 a Casale Monferrato: muore camionista 52enne

Tragico incidente in Piemonte nella mattinata di oggi, 2 marzo, sull’autostrada A26 all’altezza di Casale Monferrato, muore camionista 52enne. Secondo una ricostruzione dell’accaduto ancora in corso ad opera degli agenti della Sottosezione Autostrade della Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro l’uomo è stato investito da un’auto dopo che era sceso dalla cabina di guida al km 71.

Casale Monferrato, muore un camionista

Subito dopo l’investimento che è avvenuto intorno alle 8.30 sulla A26 all’altezza di Casale, sul posto sono arrivate a razzo unità del 118 e pattuglie della Polizia Stradale di Casale Sud. Polizia che sarebbe stata impegnata a lungo nel cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’investimento mortale in danno del 52enne di nazionalità bulgara.

Il mezzo in panne e poi l’investimento dell’auto

Lo storico di quanto ricostruito finora è scarno: la vittima è stata centrata da un’auto mentre era ferma sulla corsia di emergenza. Pare che il camion che guidava l’uomo avesse subito un guasto improvviso e che la vittima, trovando in panne, sia scesa dal mezzo camminando lungo il fianco esposto alla carreggiata. A quel punto il veicolo lo ha centrato in pieno, uccidendolo. A causa delle necessità di effettuare i rilievi e di procedere al ripristino delle condizioni di viabilità l’autostrada è rimasta chiusa per ore.