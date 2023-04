Tragico incidente sulla Nola-Villa Literno, muore poliziotto

Muore poliziotto in un incidente dal tragico epilogo per il quale il magistrato ha disposto l'autopsia sulla salma

Un destino terribile lo attendeva in moto ed in un tragico incidente sulla Nola-Villa Literno muore un poliziotto. Imedia spiegano che la vittima è un 37enne originario di Marano che lavorava presso un commissariato di Napoli. Il sinistro con esito fatale è avvenuto lungo una delle strade della provincia di Napoli. E da quanto è dato sapere a morire è stato un poliziotto di 37 anni, originario di Marano in servizio presso un commissariato di Napoli.

Tragico incidente, muore poliziotto in moto

Il pubblico ufficiale purtroppo ha perso la vita in un incidente verificato sulla Statale 7 bis Nola- Villa Literno, nel tratto che ricade in provincia di Caserta. Sembra che il 37enne poliziotto stesse viaggiando in sella a una moto quando, per cause che dovranno accertare gli operanti, l’uomo avrebbe perso il controllo prima del tragico impatto con il selciato. Sono arrivati a razzo i soccorsi del 118 con un’ambulanza il cui equipaggio ha provato a rianimare la vittima ma purtroppo invano. Per il 37enne non c’è stato nulla da fare.

Indagini dei carabinieri ed autopsia

Ad indagare su cause e dinamica esatta del terribile sinistro i carabinieri della stazione di Villa Literno, una cui pattuglia è pire accorsa sul luogo teatro della tragedia. Non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti ed quanto si legge il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del 37enne da tenersi presso lo spot di medicina legale di Giugliano.