Tragico incidente sulla superstrada Frosinone-Sora, Alessandro Dalla Valle morto a 37 anni

Nella tarda mattinata di lunedì 29 novembre, intorno alle ore 12:00, è stato segnalato un incidente mortale avvenuto lungo la superstrada Frosinone-Sora, nei pressi del chilometro 14, in corrispondenza di Castelmassimo, frazione del comune di Veroli, in provincia di Frosinone, nel Lazio.

Il sinistro ha provocato la morte sul colpo di un uomo di 37 anni, identificato come Alessandro Dalla Valle.

A quanto si apprende, la vittima è rimasta coinvolta in un incidente autonomo che non ha riguardato altre vetture in transito lungo la superstrada Frosinone-Sora.

Incidente sulla superstrada Frosinone-Sora, morto Alessandro Dalla Valle: l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

Il tragico sinistro avvenuto in provincia di Frosinone nella giornata di lunedì 29 novembre è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello schianto, infatti, erano presenti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso al 37enne ma l’uomo è stato rinvenuto già privo di vita.

Gli agenti della polizia stradale, invece, hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente. In particolare, i poliziotti stanno cercando di determinare cosa abbia portato Alessandro Dalla Valle a perdere il controllo della sua auto, una Citroën Scenic, a bordo della quale si trovava da solo al momento dell’incidente.

Incidente sulla superstrada Frosinone-Sora, morto Alessandro Dalla Valle: la parentela con Gilberta Palleschi

Alessandro Dalla Valle lascia la moglie e il figlio di soli tre anni: l’uomo era sposato con la nipote dell’insegnante di inglese Gilberta Palleschi. La donna è nota dell’ambito della cronaca nera in quanto uccisa dal “mostro del Fibreo” Antonio Palleschi (omonimo della vittima ma non suo parente), nel 2014.

La sconvolgente e scioccante sorte toccata a Gilberta Palleschi fece rabbrividire non solo la cittadina in cui si consumò il delitto ma l’Italia intera.

In particolare, fu la crudeltà e l’efferatezza mostrate da Antonio Palleschi nei confronti della sua vittima a inorridire l’opinione pubblica italiana.

A pochi anni da quella tragedia, la famiglia di Gilberta Palleschi deve affrontare un nuovo, devastante lutto, con la prematura scomparsa di Alessandro Dalla Valle.