Tragico incidente sulla Turi-Castellana Grotte: muoiono due giovani, erano fratello e sorella

Incidente stradale sulla provinciale Turi-Castellana Grotte: due morti e due feriti

Un giovane ragazzo di 25 anni e una giovane ragazza di 28 anni, rispettivamente fratello e sorella, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale consumatosi nella notte di domenica 28 novembre 2021 sulla Strada Provinciale 32 Turi-Castellana Grotte.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 3:00, quando quattro giovani, le due vittime e altri due ragazzi, si trovavano a bordo di una BMW S1; per cause ancora tutte da accertare l’auto è finita violentemente fuori strada abbattendo il guard rail e ribaltandosi più volte.

I due giovani che hanno perso la vita nel sinistro erano seduti sul sedile posteriore del mezzo, mentre gli altri due giovani rimasti coinvolti erano sull’auto in qualità di conducente e il passeggero seduto sul sedile anteriore sono rimasti gravemente feriti.

Incidente stradale sulla Provinciale Turi-Castellana Grotte: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Turi e di Gioia del Colle che si sono occupati di effettuare i rilievi di rito.

Spetterà a loro chiarire le cause che hanno scatenato il tragico sinistro, costato la vita a due giovani.

Da una prima ricostruzione sembra che il conducente del mezzo abbia perso il controllo del veicolo in curva, probabilmente poichè viaggiava a velocità sostenuta, a tal proposito si attendono gli esiti delle analisi sull’eventuale uso di alcol o droga effettuate sul giovane che era alla guida.

Incidente stradale sulla Provinciale Turi-Castellana Grotte: il bilancio

Pesante il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella notte di domenica 28 novembre 2021 sulla Provinciale Turi-Castellana Grotte, due morti e due feriti gravi.

Le due vittime di 25 e 28 anni sono decedute sul colpo in seguito al violentissimo impatto e per loro i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso; per gli altri due giovani che si trovavano a bordo del mezzo è stato disposto il trasferimento in ospedale, dove i ragazzi sono giunti in codice rosso e sono attualmente ricoverati, uno in prognosi riservata.