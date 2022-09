Tragico incidente sulle montagne della Svizzera: morto un 14enne italiano, gravi altri due ragazzi

Un cittadino italiano di 14 anni è scivolato per circa 100 metri, travolgendo un coetaneo. Grave anche il ragazzo svizzero che ha provato ad aiutarli.

Un altro tragico incidente è avvenuto in montagna, questa volta in Svizzera, nel comune di Blenio, poco prima delle 12 di domenica 4 settembre 2022. Le prime informazioni sono state diffuse da una nota della Polizia cantonale svizzera.

Un ragazzo di 14 anni, residente nel comune di Bisuschio (Varese), ha perso la vita, mentre due suoi coetanei, uno di Induno Olona (Varese) e l’altro del Mendrisiotto, sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

14enne italiano ha perso la vita in un incidente sulla montagne della Svizzera

Secondo le prime ricostruzioni, un 14enne cittadino italiano si stava dirigendo con una comitiva verso la Capanna Scaletta (2.205 metri di altezza). Per cause ancora ignote, il ragazzo è caduto per circa 100 metri, travolgendo un altro 14enne italiano membro dello stesso gruppo e finendo nel torrente sottostante.

Un 14enne cittadino svizzero esterno alla comitiva ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato a sua volta.

I due feriti sono stati portati all’ospedale di Lugano

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia cantonale e i soccorritori della Rega (Guardia aerea svizzera di soccorso) e del Sas (Soccorso alpino svizzero), che hanno potuto solamente constatare la morte del primo ragazzo caduto. Gli altri due giovani sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Lugano con gravi ferite e, a detta dei medici, si trovano in pericolo di vita.

Due elicotteri sono intervenuti

Due gli elicotteri del Rega intervenuti, uno decollato da Locarno e l’altro da Erstfeld, con a bordo il personale medico e un alpinista specializzato. Il loro intervento è stato reso difficoltoso dalla presenza del cavo di una teleferica per il trasporto di materiali.

Dopo aver portato i ragazzi feriti a Lugano, l’elicottero è tornato sul luogo dell’incidente con a bordo il Care team, richiesto per l’assistenza psicologica dei presenti sul luogo dell’incidente.

Leggi anche: Atterraggio d’emergenza su un’isola per un volo con italiani a bordo

Leggi anche: Usa, il pilota di un aereo minaccia di schiantarsi su un Walmart