Una donna di 88 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Pontenure, in provincia di Piacenza.

Drammatico incidente tra Pontenure e Cadeo, nel piacentino, verificatosi oggi pomeriggio, 23 novemnre 2022, in via Emilia Parmense, intorno alle 17.

Coinvolti un furgone e un’auto, nella quale c’era una donna di 88 anni, che ha perso la vita.

Incidente mortale tra Cadeo e Pontenure: vittima una donna di 88 anni

I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autogru per liberare la donna che era rimasta incastrata nell’abitacolo. Tuttavia, per l’anziana non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo, dopo essere finita nell’altra corsia con il proprio veicolo.

Lievi ferite, invece, per il conducente del furgone, trasportato in ospedale.

Indagini in corso

Sono giunti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure-Valchero e i carabinieri di Pontenure per verificare le dinamiche dell’accaduto e regolare la viabilità. Infatti, la circolazione è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Un malore all’origine dell’incidente

Stando ad una prima ricostruzione, l’anziana, alla guida di una Ford Fiesta che viaggiava in direzione Cadeo, si è scontrata frontalmente con un furgone che procedeva in senso opposto.

Si pensa che all’origine dell’incidente ci sia in realtà un malore, in quanto alcuni testimoni, ossia gli automobilisti in transito, avrebbero riferito di aver visto la vettura sbandare improvvisamente sulla sinistra, invadendo la corsia opposta.

L’impatto è stato inevitabile. Per la donna, come detto all’inizio, nonostante i soccorsi, era troppo tardi.