Tragico scontro tra un'automobile e un camion ad Arzignano

L’incidente stradale è accaduto nella giornata di oggi, 27 aprile, in tarda mattinata.

Scontro mortale ad Arzignano

Lo schianto semi – frontale si è verificato ad Arzignano, in provincia di Vicenza, sulla strada provinciale 1 in via Vicenza.

Nello scontro tra il mezzo pesante e la vettura è deceduta una 43enne. Le cause dell’incidente sono ancora da verificare.

Leggi anche Incidente stradale a Vibo Valentia: 26enne perde la vita

Sul posto pompieri ed elisoccorso

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere i mezzi in sicurezza. I pompieri hanno estratto il corpo della guidatrice della Lancia Y che dopo lo schianto era finita contro il guardrail.

Gli operatori del Suem (Servizio di urgenza ed emergenza medica) hanno tentato di rianimare la 43enne, ma per la donna non c’è stato niente da fare. Sul luogo è arrivato l’elisoccorso, ma purtroppo la donna era già deceduta.

Il conducente del camion è rimasto illeso, ha subito solo un forte shock.

Strada chiusa al traffico

Le autorità hanno chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi.

Il Comune di Arzignano ha fatto sapere che l’area in cui è avvenuto lo scontro potrebbe restare chiusa per varie ore al fine di consentire la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Potrebbe interessarti Alcamo, lite per incidente stradale: 32enne incendia l’auto della controparte