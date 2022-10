Tramezzini salmone e maionese Allegri Sapori ritirati per rischio Listeria: i lotti richiamati

Rischio Listeria, richiamati tramezzini al salmone e maionese: l'allarme del Ministero.

Ritirati alcuni lotti di tramezzini al salmone e maionese Allegri sapori per rischio Listeria. La marca è venduta presso i supermercati Penny. L’allerta proviene dal Ministero della Salute. Il caso è stato reso noto a poche ore dalla notizia dei wurstel crudi consumati e che hanno causato listeriosi.

Per la precisione, l’azienda ha richiamato dal mercato i lotti n. 22952 1 e n. 22952 2. Dal sito del Ministero viene reso noto il ritrovamento, nei lotti, di Listeria monocytogenes. Viene quindi raccomandato “di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione entro il 10/10/2022”.

Rischio Listeria: sequestrati anche dei lotti di wurstel

Di recente è tornato al centro dell’attenzione l’allarme Listeria anche a causa di alcuni lotti di wurstel di pollo risultati positivi.

Come informa FanPage, l’azienda agricola produttrice in questione è la cooperativa Agricola Tre Valli. La stessa realtà veneta ha tolto dagli scaffali i lotti risultati positivi. Una decisione presa a scopo precauzionale.

Che cos’è la Lysteria monocytogenes?

La Lysteria monocytogenes è un batterio ubiquitario causa di listeriosi. La presenza di tale batterio può essere riscontrata nell’acqua, nel suolo, ma anche nella vegetazione. Gli alimenti che possono essere contaminati dalla Lysteria monocytogenes sono per esempio verdura, latte, insaccati e carni poco cotte.