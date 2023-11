Tramontano, accolta richiesta di giudizio immediato per Impagnatiello: il processo inizierà il 18 gennaio

Il processo per Alessandro Impagnatiello prenderà il via il 18 gennaio: sono quattro le aggravanti contestate.

Il processo per Alessandro Impagnatiello, imputato per ucciso la 29enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di gravidanza, prenderà il via il prossimo 18 gennaio e si svolgerà alla Corte d’Assise di Milano. La giudice per le indagini preliminari, Angela Minerva ha accolto la richiesta di giudizio immediato. Sono quattro, infatti, le aggravanti che sono state contestate ad Impagnatiello: l’aver premeditato di aver ucciso la compagna, l’omicidio per futili motivi, la crudeltà e per ultimo il legame di convivenza.

Accolta la richiesta di giudizio immediato per Impagnatiello: l’esito delle indagini

Il pubblico ministero Alessia Menegazzo, l’aggiunto Letizia Mannella e i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno seguito le indagini. Da queste è emerso che Giulia sarebbe stata colpita con 37 coltellate. L’uomo avrebbe poi tentato di bruciare il cadavere che – com’è noto – è stato poi ritrovato nelle vicinanze dell’abitazione di Senago, dove la coppia viveva.

I tentativi di avvelenamento

Dall’esito dell’autopsia è stata evidenziata la presenza nel corpo di Giulia, un topicida, il bromadiolone. La sostanza, oltre ad essere presente nel sangue della donna è stata rilevata anche nel feto che portava in grembo. In tutto ciò Impagnatiello, nei mesi precedenti, aveva fatto ricerche del tipo: “come avvelenare un feto” e ancora “Come avvelenare una donna incinta”.