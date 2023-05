Trana, furto in casa degenerato in sequestro

Il furto in una casa di Trana si è trasformato in un sequestro: una donna è stata chiusa a chiave in una camera da alcuni malviventi.

Un furto in casa degenerato in sequestro di persona: è accaduto in un appartamento di Trana (Torino), nella notte di domenica 14 maggio. Una banda di ladri ha prima svaligiato l’appartamento di un uomo, per poi passare a quello della madre della vittima, un’84enne di nazionalità italiana, la quale si è destata dal sonno a causa dei rumori. I malviventi, coperti da un passamontagna, hanno minacciato la poverina, chiudendola a chiave in una camera, mentre loro mettevano a segno l’ennesima malefatta. La donna non ha potuto fare altro che chiedere aiuto, una volta che i banditi, probabilmente disarmati, erano andati via.

Trana, furto in casa degenera in sequestro: l’arrivo dei carabinieri

Come informa Torino Today, sono giunti sul posto i carabinieri della Compagnia di Rivoli, i quali hanno accertato l’effrazione di una finestra e il furto di beni avvenuto (il cui valore è ancora da quantificare). Sono iniziate le indagini sulla vicenda.

Anziana immobilizzata e derubata

Un altro caso di furto e rapina ai danni di un’anziana signora è avvenuto recentemente nel basso veronese. A riportare la vicenda, tramite le parole del figlio della vittima, è stata Bresciaoggi: tre ladri sono entrati a casa della donna (che vive da sola) durante l’ora di pranzo. Uno dei malviventi ha immobilizzato la sventurata che ha chiesto tuttavia che non le venisse portato via il cindolo che aveva al collo, poiché si trattava di un oggetto molto prezioso per lei. Probabilmente impietositi dalla richiesta dell’ultraottantenne, i banditi l’hanno assecondata, andando in giro nelle altre stanze alla ricerca di altri beni, per poi dileguarsi.