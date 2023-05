Trani, adolescente aggredito in stazione da un gruppo di ragazze

Adolescente aggredito in stazione da un gruppo di ragazze che addirittura minacciano di scagliarlo di peso sui binari

Hanno minacciato di lanciarlo sui binari della stazione di Trani, in Puglia, dove un adolescente è stato aggredito da un gruppo di ragazze. Il giovane sarebbe stato accerchiato all’improvviso nella tarda serata del 2 maggio. I media fanno sapere che la vittima è di Barletta, ha solo 16 anni ed è stata aggredita da un gruppo di ragazze nella stazione di Trani. Da quanto si apprende in quel frangente e poco prima delle 23 il ragazzo stava aspettando il treno per tornare a casa.

Aggredito in stazione da un gruppo di ragazze

Ad un certo punto l’impensabile: l’adolescente è stato preso di mira dalle sue coetanee. Le ragazze, secondo quanto si legge, lo hanno colpito con schiaffi, pugni e calci dopo averlo spinto a terra. Le giovani lo avrebbero altresì minacciato di gettarlo sui binari. A mettere fine a quell’aggressione alcuni passeggeri in stazione, con le ragazze che sono state allontanate. I media spiegano poi che il 16enne non ha riportato lesioni gravi ma solo un grande spavento.

Le indagini della polizia e le immagini

La polizia sta indagando sull’episodio, episodio che a breve potrebbe portare gli agenti a risalire all’identità delle ragazze attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dello scalo ferroviario. Fanpage fa sapere che quello avvenuto in terra pugliese “non è un caso isolato nella zona di Trani: a inizio febbraio, un 17enne di Terlizzi era stato aggredito con pugni e schiaffi da due coetanei in corso Italia, nel centro cittadino, intorno alle 19.30”.