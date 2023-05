Trans aggredita dalla Polizia, Mario Giordano: "Il problema sono i criminali, non chi cerca di fermarli"

La puntata di Fuori dal Coro andata in onda martedì 30 maggio si è aperta, come di consueto, con un commento ad una questione d’attualità o ad un fatto di cronaca. Questa volta il conduttore, Mario Giordano ha acceso i fari sull’aggressione che una donna trans ha subito da alcuni agenti di Polizia nei giorni scorsi a Milano. Giordano ha esordito dichiarando a chiare lettere: “Io sto con le Forze dell’ordine”.

Trans aggredita dalla Polizia a Milano, l’editoriale di Mario Giordano

Il giornalista ha spiegato: “Io sto con le Forze dell’ordine, perché non ne posso più di questo entusiasmo, sembra che siano tutti contenti di dare addosso alle Forze dell’ordine. Sia chiaro: se qualcuno sbaglia con la divisa addosso va punito, perché il problema non è’ chi cerca di fermare i criminali, ma il problema sono i criminali, anche se chi cerca di fermarli, qualche volta sbaglia, ma il problema non sono le Forze dell’ordine”.

“Io sto con le forze dell’ordine”

Mario Giordano ha poi proseguito commentando: “Stando ad un rapporto presentato dai vigili in procura, questa persona, trans era fuori di sé davanti ad una scuola, urlava, si denudava, impediva ai netturbini di fare il proprio lavoro, ma lei stessa era drogata e fuori di testa. Aveva detto ‘Io aggressiva, io ubriaca’ […] ad un certo punto si fa insanguinare e dice: ‘Vi infetto tutti’ perché ho l’AIDS’, non so se sia vero, ma questo è stato scritto nel rapporto ed è di fronte a questo che i poliziotti reagiscono. Se hanno reagito in modo sbagliato, vanno puniti, ma il problema è che ci sono queste situazioni che si ripetono costantemente come noi vi raccontiamo da settimane nelle città…”.