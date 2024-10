Transition Plan, Snam indica la via per il Net Zero al 2050

Milano, 19 ott. (askanews) – Visione, progresso, sostenibilità. Tre pilastri saldi scolpiti nelle fondamenta di Snam, che ha presentato a Milano il suo primo Transition Plan. Uno step importante, che evidenzia l’impegno dell’azienda per la decarbonizzazione e il miglioramento della biodiversità, il tutto rivolto verso un traguardo ambizioso, il Net Zero al 2050. Abbiamo parlato con Monica de Virgiliis, Presidente Snam:

“La giornata di oggi l’abbiamo pensata come un incontro, una conversazione tra attori di un ecosistema tra aziende, fondazioni e associazioni. L’idea è quella di non celebrare SNAM e il piano di transizione, però è una miccia per avere una conversazione sulle due dimensioni: decarbonizzazione e just transition che sono due facce della stessa medaglia”.

Una sostenibilità energetica, ma anche sociale volta alla costruzione di un modello culturale diverso. Con la capacità e la possibilità di Snam di essere parte di un sistema che viaggia in sintonia verso la transizione sostenibile. Tra gli obiettivi principali sicuramente il Net Positive Impact sulla natura entro il 2027, il 52% degli investimenti allineati alle tassonomie UE entro il 2032 e la neutralità carbonica entro il 2040. Ha così concluso Monica de Virgiliis:

“Il transition plan risponde a due domande. La prima, come la società è allineata con la traiettoria 1.5 dell’accordo di Parigi, e due come la società resta rilevante nel tempo e nel lungo periodo, continuando a produrre valore. Il consiglio di amministrazione ha come core focus la resilienza della produzione di valore nel tempo. Quindi il cdm sulla strategia e sulla strategia di transizione è il suo pane quotidiano”.

Snam indica la via, programmando e progettando un futuro economico a basse emissioni di carbonio. La corsa verso il Net Zero è iniziata.