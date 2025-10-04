Transizione della leadership nel Partito Liberal Democratico giapponese: cosa aspettarsi?

Sabato, la fazione politica di governo del Giappone, il Partito Liberale Democratico (LDP), avvierà la selezione del suo prossimo leader, segnando il quinto cambio di leadership in cinque anni. Questa transizione segue le dimissioni del Primo Ministro Shigeru Ishiba, il quale ha guidato un governo in difficoltà, caratterizzato da un calo del supporto pubblico e varie controversie politiche.

Avendo detenuto il potere per quasi tutto il periodo post-bellico, il LDP si trova ora a un bivio, avendo perso la maggioranza nella Camera bassa durante le elezioni dello scorso ottobre, seguite da ulteriori sconfitte nelle elezioni della Camera alta a luglio. Le dimissioni di Ishiba, avvenute il 7 settembre, sono arrivate dopo un anno di gestione di un governo minoritario indebolito.

Comprendere il panorama politico

Il nuovo leader del LDP dovrà affrontare diverse questioni urgenti. Queste includono una popolazione sempre più frustrata per l’aumento del costo della vita, una crescente tendenza al populismo rappresentata dal emergente Sanseito, e le ripercussioni economiche delle tensioni commerciali avviate dall’amministrazione Trump.

I legislatori del partito, insieme a circa un milione di membri di base, avranno l’opportunità di scegliere tra cinque contendenti, ognuno con i propri background e punti di vista politici. Questa decisione influenzerà significativamente se il Giappone vivrà un periodo di stabilità politica o continuerà la sua traiettoria di frequenti cambi di leadership, simile a quanto avvenuto alla fine degli anni ’90 e nei primi anni 2000, come osservato da Jeffrey Hall, docente presso l’Università di Studi Internazionali di Kanda.

I profili dei candidati

Il primo candidato di rilievo è Shinjiro Koizumi, 44 anni, figlio dell’ex Primo Ministro Junichiro Koizumi. È emerso come uno dei favoriti in questa corsa alla leadership. All’inizio di quest’anno, è stato nominato Ministro dell’Agricoltura durante un periodo critico caratterizzato dall’aumento dei prezzi del riso, un alimento fondamentale nella cucina giapponese. Il suo approccio proattivo nella gestione di questa crisi del riso gli ha garantito un significativo sostegno pubblico.

Koizumi è percepito come un moderato all’interno del partito e ha espresso intenzioni di collaborare con i partiti di opposizione per riformare il sistema fiscale, mirando a bilanciare la crescita economica con la gestione del debito pubblico. Tuttavia, analisti come Stephen Nagy del Japan Institute for International Affairs avvertono che la sua giovane età e il background educativo potrebbero ostacolare le sue possibilità contro candidati con credenziali più prestigiose.

Esplorare la competizione

Un’altra figura prominente nella corsa è Sanae Takaichi, 64 anni, che si presenta come l’unica candidata donna e una forte concorrente contro Koizumi. Takaichi, ex Ministro della Sicurezza Economica, si allinea con la fazione di destra del partito ed è riconosciuta per la sua solida posizione conservatrice, essendo stata una protetta del defunto Primo Ministro Shinzo Abe. Le sue politiche riflettono i principi dell’Abenomics, focalizzandosi sull’espansione fiscale e sulla riforma strutturale.

Sebbene le opinioni conservatrici di Takaichi risuonino con la destra del partito, potrebbero alienare i membri centristi. Le sue posizioni su questioni sociali, tra cui immigrazione e matrimonio tra persone dello stesso sesso, complicano ulteriormente il suo appeal tra un elettorato più ampio.

Contendenti aggiuntivi

Yoshimasa Hayashi, anch’egli 64 anni, è spesso considerato un potenziale cavallo di battaglia in questa competizione per la leadership grazie alla sua vasta esperienza e alla sua personalità accessibile. Attualmente ricopre il ruolo di Capo di Gabinetto e ha ricoperto posizioni significative, tra cui Ministro della Difesa e Ministro degli Affari Esteri. La sua campagna enfatizza la responsabilità fiscale e il rafforzamento delle alleanze con le nazioni democratiche per contrastare le minacce da parte di Cina, Russia e Corea del Nord.

Toshimitsu Motegi, 69 anni, si presenta come un politico esperto con una piattaforma che include incentivi economici come tagli ai prezzi dei carburanti e aumenti salariali per i lavoratori essenziali. Le sue politiche economiche si collocano tra quelle di Takaichi e Koizumi, sebbene il suo stile politico più tradizionale possa non risuonare con il sentimento pubblico attuale.

La strada da percorrere

