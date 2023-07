Transizione ecologica, a Taranto focus Agricoltura e Rinnovabili

Roma, 25 lug. (askanews) – “C’è la volontà di realizzare in Puglia un esempio di buona convergenza tra la transizione ecologica e la capacità di concretizzarla tutelando ambiente, paesaggio e biodiversità”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, rilanciando il convegno “Agricoltura e rinnovabili insieme per la transizione ecologica della Puglia. Le best practice amiche del paesaggio e del mare”, promosso da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana, Coldiretti Puglia con la main partnership di Renexia, che si terrà a Taranto venerdì 28 luglio, ore 10.00, presso il Jonian Dolphin Conservation (Ketos Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, Palazzo Amati – Vico Vigilante snc).

All’incontro saranno illustrate best practice ed esperienze positive: “Una di queste – prosegue Pecoraro Scanio – è la capacità di aver tutelato i cetacei del Golfo di Taranto durante la messa in attività delle pale eoliche del primo impianto offshore realizzato da Renexia nel Mediterraneo, Beleolico. Un esempio che dimostra come si può lavorare per le rinnovabili in modo sostenibile. Allo stesso modo si possono perseguire buone pratiche anche con i sistemi agrivoltaici, per una multifunzionalità sostenibile nel rispetto e nella valorizzazione delle attività e delle imprese agricole”.