Transizione ecologica, Rosato: senza tweet e con concretezza

Roma, 17 mag. (askanews) – Il tema della transizione ecologica va affrontato “senza tweet e con concretezza, perché il pragmatismo è alla base di tutto quello che dobbiamo fare”. Lo ha affermato l’On. Ettore Rosato, vicepresidente nazionale di Azione, intervenuto alla tavola rotonda “Quali scenari per il mondo dei trasporti?” organizzata da Pilat&Partners – in partnership con Askanews.

“Se ci mettiamo anni per prendere decisioni qualsiasi decisione che diamo non va bene, arriva troppo tardi. Quindi sì alla transizione, che deve essere equilibrata e deve consentire di ammortizzare i costi per le aziende e per le famiglie. Però rapidamente certezze da parte di chi ha potere decisionale, da parte dell’Europa ma soprattutto qui in applicazione da parte dei nostri ministeri”, ha concluso Rosato.