Trantino (Cd): "Amareggia la bassa affluenza alle urne a Catania"

Catania, 29 mag. (askanews) – “Nel caso in cui dovesse essere confermato il risultato a mio favore che sia con 40,01% col 60% o col 70% cambia poco, nel senso che comunque io ho subito detto che avrei voluto instaurare un patto con la città. In questo senso, il dato che più mi amareggia è quello di affluenza alle urne perché, se uno vuole stabilire un nuovo paradigma comunitario, naturalmente ha bisogno che tutti i cittadini credano in quel che uno propone. Questa bassa affluenza alle urne è un passo falso per la città ma una amministrazione deve avere anche la capacità di incoraggiare chi non è andato a votare a riappassionarsi della Cosa Pubblica perché la città non è del sindaco, ma dei catanesi”.

Così Enrico Trantino, candidato del centrodestra, in netto vantaggio nel ballottaggio a Catania.