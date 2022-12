Trapani: aereo precipitato, Rauti 'notizia dolorosa, cordoglio per morte pilota'

Trapani: aereo precipitato, Rauti 'notizia dolorosa, cordoglio per morte...

(Adnkronos) – “Sentimenti di profondo cordoglio per la morte del Capitano pilota dell’Aeronautica Militare Fabio Antonio Altruda avvenuta ieri in un tragico incidente aereo a Trapani. Nell’apprendere la dolorosa notizia, mi unisco al dolore dei familiari del giovane Ufficiale. Al Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Luca Goretti, e alle donne e uomini dell’Arma azzurra esprimo la mia più commossa vicinanza per la perdita di un servitore del Paese”.

Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti.