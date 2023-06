Emergono terribili dettagli sull'episodio del bimbo svenuto in auto: dopo essere stato ricoverato in ospedale, si è scoperto che aveva ingerito cocaina.

Emergono nuovi dettagli sul caso del bambino svenuto in auto a Trapani, mentre era imbottigliato nel traffico assieme ai genitori. Il papà e la mamma del bambino hanno dichiarato che stavano raggiungendo con l’auto il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate in quanto il loro figlioletto non si sentiva bene. Sono stati soccorsi dai carabinieri. I militari dell’Arma, notando la macchina bloccata nel traffico, sono infatti intervenuti aprendosi un varco tra la moltitudine di vetture scortando la famiglia presso il nosocomio vicino, non mancando di avvisare i medici del loro arrivo. Una volta visitato il bambino, i medici si sono accorti di qualcosa di anomalo, decidendo di trasferirlo presso l’ospedale civico di Palermo.

Bimbo svenuto in auto: overdose da cocaina

Come informa FanPage, sul caso del bimbo svenuto in auto è stata aperta un’indagine, in quanto il piccolo palesava sintomi compatibili con un’overdose da stupefacenti, in questo caso da cocaina. Dopo le prime cure, le condizioni del piccolo sono migliorate, ma la prognosi resta riservata.

Indagini avviate

A condurre le indagini è la squadra mobile di Trapani assieme alla procura per i minorenni di Palermo con la direzione di Claudia Caramanna. Gli agenti di polizia hanno già ascoltato i famigliari del piccino, eseguendo delle perquisizioni nella loro abitazione, al fine di trovare eventuali indizi utili alla ricostruzione della vicenda.