Trapani: conclusi lavori a diga Trinità, Sammartino 'garantita continuità campagna irrigua'

Palermo, 21 giu. – (Adnkronos) – "Erogare acqua tutto l’anno significa dare possibilità di sviluppo molto più ampie ai nostri produttori agricoli e ai viticoltori. È un risultato che alla diga Trinità abbiamo raggiunto grazie a un modello virtuoso di confronto e dialogo tra il pubblico e il privato che è riuscito a esprimere un'idea precisa di futuro per il territorio". Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana Luca Sammartino intervenendo a Castelvetrano, in provincia di Trapani, alla presentazione dei lavori di ammodernamento della rete irrigua dell'invaso, appena conclusi. "Questo risultato importantissimo che, grazie anche all'innalzamento del livello delle acque, garantirà la regolarità della campagna irrigua estiva nel Trapanese – ha aggiunto – è la dimostrazione tangibile che questo modello ha funzionato. Perché ci sono state aziende che hanno saputo dare le giuste sollecitazioni, bravi progettisti che hanno saputo trovare i finanziamenti e, dall'altro lato, la parte pubblica che non ha avuto timore di assumersi la responsabilità della firma. Dare servizi alle imprese, oltre a essere nostro dovere, è il modo principale per garantire la trasparenza e il rispetto della legalità".