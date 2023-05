Trapani, detenuto evade dal palazzo di giustizia: in corso le ricerche

Un detenuto proveniente dal carcere di Agrigento è fuggito dal Palazzo di Giustizia di Trapani nella mattinata di oggi, 12 maggio. Le ricerche sono in corso.

Un detenuto proveniente dal carcere di Agrigento è riuscito a fuggire dal Palazzo di giustizia di Trapani, questa mattina, 12 maggio, mentre era in attesa di un’udienza. L’uomo sarebbe un pregiudicato con precedenti per reati minori. Si tratta di Francesco Adragna, di 37 anni, originario di Erice. L’uomo indossa una tuta rossa e ha un braccio ingessato. Ha precedenti per rapina, furto ed evasione dagli arresti domiciliari.

Il detenuto è scappato dalla Camera di sicurezza

Il detenuto, secondo quanto ricostruito, è scappato dalla Camera di sicurezza al primo piano del tribunale. Immediatamente è scattato l’allarme e gli agenti della polizia penitenziaria, i carabinieri e i poliziotti hanno subito avviato le ricerche. Il palazzo è stato circondato all’esterno e sono stati istituiti posti di blocco, ma per il momento non ci sono tracce del detenuto. Sembra impossibile che possa essere uscito dal Palazzo.