Trapani: evade dai domiciliari e va a passeggio in centro, arrestato

Palermo, 11 set. (Adnkronos) – I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano (Trapani) hanno denunciato un 32enne per il reato di evasione. L’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari a Castelvetrano, non è stato trovato in casa durante un controllo. Immediate sono scattate le ricerche che hanno permesso di rintracciarlo mentre si aggirava a piedi in pieno centro senza alcuna autorizzazione. Conclusi gli atti di rito è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari.